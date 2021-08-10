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Стоимость Сбербанка превысила 100 миллиардов долларов

Lenta.ru
31 минуту назад

Стоимость Сбербанка превысила 100 миллиардов долларов в ходе торгов 10 августа, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость Сбербанка превысила $100 миллиардов
Фото: ТАССТАСС

К моменту подготовки новости цена обыкновенной акции составляла 329,13 рубля (плюс 0,68 процента), привилегированной — 303,51 рубля (плюс 0,81 процента). Общая капитализация по обоим типам акций превышала 7,412 триллиона рублей — 100,84 миллиарда долларов по актуальному курсу Центрального банка. Обыкновенные акции дорожают с 27 июля, привилегированные — с 28 июля.

9 августа в пресс-службе банка обращали внимание, что цена обыкновенных акций побила рекорд с марта и достигла 321,57 рубля. Российские аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение стоимости бумаг.

Капитализация банка растет на фоне опубликованной отчетности. Сбер за первое полугодие 2021 года получил рекордную чистую прибыль — 629,8 миллиарда рублей, а также достиг рентабельности капитала выше 25 процентов. Главным драйвером остается розничное кредитование.

Компании,Московская биржа,Сбербанк России,Центральный банк России,
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