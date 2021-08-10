ФАС проверит работу ЦУМ из-за подозрений в ценовом сговоре

Группу компаний Mercury, в состав которой входит торговый дом ЦУМ, подозревают в международном ценовом сговоре на рынке элитной продукции, в том числе при реализации товаров через Интернет. Как отмечается в сообщении, инспекция ФАС более двух часов не могла попасть в здание. Теперь группе компаний грозит штраф в размере до 15% от их годовой выручки, которая составляет не менее 90 миллиардов рублей по итогам 2020 года. Кроме того, за ограничение конкуренции предусмотрена уголовная ответственность: соответствующая статья УК РФ предусматривает санкции вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет.