Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

ФАС проверит работу ЦУМ из-за подозрений в ценовом сговоре

News.ru
1 час назад

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет ЦУМ, подозревая управляющую им группу компаний Mercury в международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

ФАС проверит работу ЦУМ из-за подозрений в ценовом сговоре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Группу компаний Mercury, в состав которой входит торговый дом ЦУМ, подозревают в международном ценовом сговоре на рынке элитной продукции, в том числе при реализации товаров через Интернет. Как отмечается в сообщении, инспекция ФАС более двух часов не могла попасть в здание. Теперь группе компаний грозит штраф в размере до 15% от их годовой выручки, которая составляет не менее 90 миллиардов рублей по итогам 2020 года. Кроме того, за ограничение конкуренции предусмотрена уголовная ответственность: соответствующая статья УК РФ предусматривает санкции вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет.

В прошлом году ФАС штрафовала ЦУМ и группу компаний Mercury в связи с непредставлением сведений в ходе внеплановых проверок. Также ЦУМ оштрафовали более чем на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима.

Компании,ФАС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители