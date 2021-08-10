Xiaomi представила робота-собаку

Xiaomi представила кибер-пса собственной разработки. CyberDog оснащен множеством датчиков и умеет делать сальто. В отличие от похожего робота от Boston Dynamics за ~5,5 млн рублей, китайский робопес из первой выпущенной партии будет стоить в 50 раз дешевле.

Фото: Xiaomi Xiaomi

О новинке Xiaomi, представленной на презентации компании, написали в The Verge.

CyberDog весит 3 кг и способен передвигаться со скоростью 3,2 м/с. Робот оснащен GPS, сенсорными датчиками, интеллектуальной камерой RealSense D450 производства Intel и широкоугольным объективом. «Мозг» робопса – модуль Jetson Xavier NX от компании NVidia.