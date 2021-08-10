Facebook удалил несколько сотен российских аккаунтов

"Мы связали эти аккаунты с Fazze - подконтрольной компанией зарегистрированной в Великобритании маркетинговой фирмы, чьи операции совершались в основном из России. Fazze удалена с наших платформ. Ее операции были нацелены на пользователей, главным образом в Индии, Латинской Америке и в гораздо меньшем объеме в США", - говорится в сообщении.