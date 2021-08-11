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Признавшийся в убийстве "Рыбный король" получил 2 месяца домашнего ареста

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Депутат-миллиардер Камчатского края Игорь Редькин получил два месяца домашнего ареста, сообщает ТАСС со ссылкой на городской суд Петропавловска-Камчатского. Он будет находится под арестом на время проведения расследования.

В убийстве депутат Законодательного собрания Камчатки, известный как "Рыбный король" признался сам.

По его словам, он случайно застрелил 30-летнего мужчину на свалке в поселке Озерновский Усть-Большерецкого района, приняв того за медведя в сумерках.

Политик подчеркнул, что "принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд".

Евгения Чернова, которая раньше жила в поселке Озерновский, рассказала "Газете.Ru", что там действительно есть проблемы с медведями, которые свободно гуляют по территории поселка, на огородах, не говоря уже о близлежащих к поселку территориях.

Признавшегося в убийстве депутата исключили из "Единой России"

По данным Forbes, Редькин является совладельцем компании "Витязь-Авто". Организация занимается добычей и переработкой рыбы. Выручка компании в 2020 году, по данным СПАРК, — 5,4 млрд рублей.

Ранее Forbes включил депутата в двадцатку самых богатых госслужащих России. Офиально задекларированный доход политика за последние три года корядка 1,5 млрд.

Компании,Видео,Игорь Редькин,Единая Россия,Forbes,Газета.Ru,ИТАР-ТАСС,
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