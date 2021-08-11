Mail.ru Group инвестирует в «AliExpress Россия» больше $60 млн

Mail.ru Group (MRG) планирует дополнительно инвестировать в онлайн-магазин «AliExpress Россия» больше $60 млн. Средства направят на развитие логистики и расширение категории товаров. Сейчас Mail.ru Group принадлежат 15% экономической доли в российском подразделении AliExpress, голосующих прав у нее 17,6%. Ранее свою долю в ретейлере продал «Мегафон».

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В обмен на инвестиции Mail.ru Group получит дополнительные акции «AliExpress Россия», которые выпустили в рамках новой эмиссии, сообщается на официальном сайте IT-гиганта. При этом отмечается, что существенно доля компании не изменится. Сделку планируется завершить в конце 2021 года.

В Mail.ru Group пояснили, что «инвестиции направят на развитие логистики, расширение категорий товаров, повышение уровня обслуживания и улучшение клиентского опыта». В инвестиционном раунде примут участие некоторые акционеры «AliExpress Россия», однако не отмечается, кто именно.

Помимо Mail.ru Group, основателями российского филиала AliExpress в 2019 году выступили китайская Alibaba Group, «Мегафон» и Российский фонд прямых инвестиций. При создании подразделения MRG передала совместному предприятию свой бизнес онлайн-торговли Pandao и в общей сложности $182 млн.