Саакашвили обрадовала высокая смертность от COVID-19 в Грузии

Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили, очевидно, по ошибке обнародовал в Facebook предназначавшееся только для его соратников послание, в котором выразил радость от высокой смертности на его родине от коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

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«Надо как-нибудь эту трагедию «впихнуть» Бидзине Иванишвили (основатель правящей «Грузинской мечты») и «мечтателям». Устроить кампанию «Иванишвили убивает». Это будет для них как приговор... Выйдем в месяц на показатель 1000 и более смертей», – написал Саакашвили и вскоре удалил этот пост.

Позже он заявил, что противники взломали его страничку в Facebook и разместили там это послание.

Депутат от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани заявила, что экс-президент и его сторонники «войдут в историю как торговцы смерти».

«Они хотят больше смертей для своей политической повестки», – сказала депутат.

В Грузии за последние сутки от коронавируса скончалось 48 человек, а в целом эта цифра составляет 6230.

«Как можно так радоваться смертям?! Как можно так греть руки на трупах?! Это же самое настоящее человеконенавистничество», – заявил бывший глава грузинского Генштаба Леван Николеишвили.