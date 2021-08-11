Суд австрийского города Китцбюэля отклонил иск Виктора Батурина о защите чести и достоинства к его сестре Елене Батуриной, основательнице крупной российской девелоперской компании "Интеко", сообщили РИА Новости в пресс-службе Батуриной.

"По результатам более чем четырех лет рассмотрения данного дела Земельный суд Китцбюэля полностью отказал в удовлетворении исковых требований Виктора Батурина к Елене Батуриной, признав их необоснованными", - заявили в пресс-службе.

Там уточнили, что иск был подан Батуриным еще в 2017 году, вскоре после освобождения из колонии в 2016 году. В нем Батурин указал, что информация в официальном релизе пресс-службы ЗАО "Интеко", опубликованном в 2010 году, порочит его деловую репутацию, поскольку при описании причин его увольнения из компании использовано слово "воровство".

"Мы изначально сообщали, что данный иск, как и серия других исков, поданных к Елене Батуриной Виктором Батуриным, его представителями, является безосновательным, а заявленные к ней претензии как в судах в России и за рубежом, так и в СМИ являются незаконными", - отметил Геннадий Теребков, пресс-секретарь Елены Батуриной.

Пресс-служба Батуриной напомнила, что Батурин уже неоднократно был осужден в России за мошенничество, в том числе в связи с предъявлением недостоверных векселей на несколько миллиардов рублей. "Факт совершения им преступлений был установлен судами. Им неоднократно предпринимались попытки инициировать под различными надуманными предлогами судебные споры, что представители Елены Батуриной расценивают как попытку получить деньги с нее и ее компаний", - отметили в пресс-службе.

Как сообщила РИА Новости адвокат Татьяна Тонова, представлявшая в суде интересы Батурина, суд признал утверждения, что Батурин был уволен за воровство, ложными, но отклонил иск из-за недоказанности, что спорный пресс-релиз распространила лично Батурина.

"В целом в рамках данного процесса Батурин получил ровно то, что хотел, - это защиту своего доброго имени. Поэтому Виктор Николаевич еще подумает, стоит ли подавать апелляцию", - сказал Тонова. По ее словам, основной в процесс в Инсбруке, где проводились почерковедческие экспертизы, продолжается, и до его окончания еще далеко.

Батурин сейчас находится в СИЗО. Новое уголовное дело против него возбуждено по заявлению Батуриной, которая считает поддельным приложение к мировому соглашению между ними, предъявленное в австрийском суде. Защита Батурина считает этот документ подлинным. Речь идет про компенсацию за пакет акций "Интеко".