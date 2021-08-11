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«Почта России» выразила готовность доставлять россиянам вино

Секрет Фирмы
1 час назад

«Почта России» готова начать эксперимент по онлайн-продаже вина. Минфин уже разработал законопроект, согласно которому доставка начнётся с 1 января 2022 года. Первыми заказать алкогольный напиток по почте смогут жители Москвы, Подмосковья и Мордовии. Позднее власти собираются расширить список регионов. К эксперименту допустят только вино от отечественных производителей, сделанное из российских виноматериалов.

«Почта России» выразила готовность доставлять вино
Фото: ТАССТАСС

Текст законопроекта об онлайн-доставке вина появился на сайте федеральных проектов. В соответствии с документом правительство само определит, кто из производителей станет участником эксперимента.

Согласно задумке, «Почта России» будет выполнять функции агрегатора информации и продавать продукцию. Заказанное вино оператор должен доставить не ранее, чем через 24 часа.

Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов подтвердил ТАСС, что рабочая группа планирует разрешить дистанционную продажу вина. Он подчеркнул, что обсуждать вопрос о полноценном запуске онлайн-торговли алкоголем пока преждевременно.

Представители «Почты России» заявили «Интерфаксу», что основная инфраструктура для продажи вина уже готова. Сейчас в компании завершают интеграцию с необходимыми информационными системами и создают удобный интернет-магазин.

О том, что структуры «Почты России» могут начать продажу вина, стало известно в мае 2021 года. Пилотный проект планировали запустить в июне, но потом временно его отложили.

«Секрет» уже писал, что госпредприятие планирует стать холдингом и перестать существовать на государственные субсидии. В частности, компания намерена создать собственного ретейлера и открыть магазины-склады для сбора онлайн-заказов.

Компании,Алексей Сазанов,Почта России,Минфин,Интерфакс,ИТАР-ТАСС,
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