Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

В России создадут суперскоростной поезд

News.ruиещё 1
1 час назад

В России планируется создать уникальный скоростной поезд. Его скорость будет достигать 400 км/ч. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

В России создадут суперскоростной поезд
Фото:  sapsan.official/facebook.com sapsan.official/facebook.com

Масштабный проект реализует компания «Синара — Транспортные Машины» (СТМ) совместно с РЖД. Предполагается, что это будет почти чисто российский проект — доля иностранных инвестиций не должна составить более 15–20%.

Специалисты отметили, что чтобы реализовать эту масштабную программу силами производителей России, потребуется создать уникальную инфраструктуру. Кроме того, необходим принципиально иной подход в связи, кинематике, сигнализации, контактной сети, электронике, аэродинамике и других аспектах.

Запуск высокоскоростных магистралей (на первом этапе речь идёт о направлении Москва — Санкт-Петербург) позволит России войти в пятёрку высокоскоростных стран мира, сообщили эксперты. Кроме того, появится более 100 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что на территории восточной провинции Цзянсу в Китае открыли первый в стране подвесной железнодорожно-автомобильный мост. Переправу ввели в эксплуатацию в пятницу, 11 декабря. Местные СМИ отметили, что мост в Цзянсу побил мировой рекорд по тому, какую максимальную скорость могут набирать проезжающие по нему составы.

Компании,РЖД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители