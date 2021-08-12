На рынке секс-игрушек появится новый гигант

Немецкая компания WOW Tech Group, которая занимается производством инновационных секс-игрушек, и британский интернет-магазин Lovehoney, продающий их, подписали соглашение о слиянии. В результате объединения на рынке товаров для взрослых появится новый гигант, который будет называться Lovehoney Group, в его составе будет работать также швейцарский бренд Amorana, говорится в сообщении британской стороны.

Фото: lovehoneygroup.com lovehoneygroup.com

«Мы воодушевлены этой сделкой и нашим партнерством. Amorana, Lovehoney и WOW Tech объединены одной миссией — снять клеймо общественного порицания с сексуальности, вдохновить людей наслаждаться любовью и испытать счастье от секса. Вместе у нас будет больше возможностей сделать сексуальную удовлетворенность центром внимания общества. Это пойдет на пользу всей нашей индустрии», — сказал глава Lovehoney Group Йоханнес Плеттенберг.

The Wall Street journal пишет, что сделка последовала на фоне локдаунов, когда люди вынуждены были проводить время дома. Самоизоляция повысила спрос на продукты для «сексуального благополучия». Объем продаж новой компании должен превысить в этом году 400 миллионов долларов, что примерно в два раза больше уровня 2020 года. Новое предприятие станет крупнейшим по выручке в отрасли.