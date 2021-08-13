В США Facebook отложил выход сотрудников с удаленки

Американская компания Facebook отложила возвращение своих сотрудников в офисы как минимум до начала следующего года. Такое решение принято на фоне распространения нового штамма коронавируса "дельта", сообщает телеканал CNBC.

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"Учитывая последние данные об увеличении случаев COVID-19 из-за варианта "дельта", нашим командам в США не требуется возвращаться в офисы до января 2022 года", - цитирует РИА Новости заявление.

Ранее планировалось, что работники вернутся с "удаленки" в октябре при условии соблюдения ряда мер. Facebook также потребовал обязательной вакцинации своих сотрудников в США.