В Москве с 13 августа отменяется требование о дистанционном режиме для части сотрудников предприятий. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.
«Начиная с сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», — прокомментировал Собянин свой указ в личном блоге.
Также отменяется требования об обязательной термометрии в течение дня, которую нужно было проводить каждые четыре часа. Теперь достаточно одной проверки — до начала рабочего дня. Утрачивает обязательность и регулярное тестирование сотрудников на заражение коронавирусом — не менее 10% от штата каждые 15 дней.
Он пояснил, что решение принято в связи с возвращением Москвы к нормальной жизни и стало возможным благодаря массовой вакцинации.
Всего, по словам мэра, первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции приняли более 4,5 млн москвичей.