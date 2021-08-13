«Начиная с сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», — прокомментировал Собянин свой указ в личном блоге.

Также отменяется требования об обязательной термометрии в течение дня, которую нужно было проводить каждые четыре часа. Теперь достаточно одной проверки — до начала рабочего дня. Утрачивает обязательность и регулярное тестирование сотрудников на заражение коронавирусом — не менее 10% от штата каждые 15 дней.