Битва за власть. Что происходит в Natura Siberica и почему сотрудники говорят о рейдерском захвате

12 августа персонал известной российской марки органической косметики Natura Siberica отказался выходить на работу, заявив о грубом рейдерском захвате компании и требуя снять с должности президента компании Сергея Буйлова. Коллективное письмо подписали 184 человека из 454.

Фото: «Секрет Фирмы», depositphotos.com «Секрет Фирмы», depositphotos.com

После смерти основателя Андрея Трубникова в январе 2021 года компания должна была перейти к его наследникам. Но из-за многочисленных споров все права отошли к доверительному управляющему — фирме «Сезар Консалтинг». В августе президентом организации стал Сергей Буйлов, ранее уволенный из Natura Siberica по решению основателя. 11 августа большинство ключевых сотрудников не смогли попасть на рабочие места из-за отключения пропусков, а удалённые специалисты лишились доступа ко всем системам. «Секрет» попытался разобраться в скандале вокруг известной российской компании.

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Причина конфликта

На официальном сайте Natura Siberica сотрудники компании опубликовали коллективное письмо с просьбой отстранить Сергея Буйлова от должности руководителя, которого назначил гендиректор Дмитрий Ганзер. Коллектив Natura Siberica рассказал, что сотрудники не получили официальной информации о назначении президента компании. Более того, об этом не уведомили даже учредителя Ирину Трубникову, первую жену основателя бренда, и её сына Дмитрия Трубникова — он тоже один из наследников фирмы. Новое руководство отключило пропуска Трубниковых, из-за чего они не смогли попасть в штаб Natura Siberica, рассказали работники.

В коллективном письме сотрудники заявили, что назначение Сергея Буйлова — неправомерно, а такая должность, как «президент компании», не прописана в уставе организации. По словам команды бренда, в прошлом Буйлов уже работал в Natura Siberica, но Андрей Трубников лично уволил его за профнепригодность.

«Реальные действия нового генерального директора и назначенного им президента противоречат рабочей этике и здравому смыслу», — заявил персонал Natura Siberica в открытом письме.

С официального аккаунта в инстаграме сотрудники попросили поддержки общественности и помощи в распространении информации под хештегами #ЯМыНатураСиберика и #InTrubnikovWeTrust.

Почему развязалась война за Natura Siberica

Андрей Трубников не оставил завещания и официального решения о передаче компании наследникам. Право на получение наследства имеют четыре человека: дочери Екатерина и Елизавета, сын Дмитрий и третья жена Андрея Анастасия. До конфликта всеми делами руководила его первая жена Ирина Трубникова, у которой 40% доли в компании. Она хотела стать доверительным управляющим Natura Siberica до объявления решения по наследованию компании, но Анастасия Трубникова не поддержала её кандидатуру. Из-за этого назначили доверительного управляющего со стороны.

С этим не согласны учредители, руководители и сотрудники Natura Siberica. Они считают, что это лишь предлог для захвата прибыльного бизнеса.

Что происходит в компании и что говорят сотрудники

О назначении нового президента сотрудники Natura Siberica узнали из телефонных звонков от нового президента — он рассказал об отмене удалённого формата работы, который ввели в связи с ковидными ограничениями. Всем, кто не явился в офис, отключили доступ к внутренним системам компании. В итоге на работу не смогли попасть многие сотрудники, включая главных бухгалтеров и руководителей. В это же время перестали работать некоторые магазины сети — из-за проблем с доступом к онлайн-базам.

Параллельно с этим на территории предприятия появились неизвестные мужчины, которые поменяли замки на дверях и начали допрашивать сотрудников на входе в здание, рассказывают в соцсетях очевидцы.

«Вчера мне пришёл приказ от нового директора о запрете мне доступа в офис. Я пришла, несмотря ни на что. Это моя родная компания. То, что построено здесь за 10 лет, во всём есть частица моего труда, моей любви и моей 100% отдачи. Сегодня всё, что любила, разрушено. Десятки чоповцев, допросы на входе, взломанные двери, IT-инженеры наскоро перекраивают сеть, доступ в кабинет заблокирован. Я была полна решимости и, невзирая на жуткий страх, прошла к своему месту. У меня было ощущение, что здание захватили террористы», — рассказала руководитель отдела развития бизнеса Евгения Симакова, которая работает в компании с 2011 года.

Напряжённую атмосферу в офисе хорошо передаёт видео, которое опубликовала Симакова. В нём женщина пытается выяснить у трёх неизвестных мужчин, что они забыли в офисе Natura Siberica.

Симакова: Я работаю в этой компании. Я спрашиваю вас, кто вы такой, потому что я вас не знаю. Вижу вас в первый раз.

Мужчина: Охрана.

Симакова: Кого вы охраняете?

Мужчина: (улыбается).

После этого вопроса к женщине подошёл чоповец и увёл её, «чтобы проверить, работает ли она в этой компании и общалась ли с руководством».

«Я сегодня решила приехать и посмотреть, что тут творится. В архиве замки сломаны, в бухгалтерии — сломаны. В одном кабинете даже наличники сняли. То есть явный рейдерский захват», — рассказала другая сотрудница Natura Siberica.

В обед 13 августа перед главным офисом компании Natura Siberica собралось порядка 60 сотрудников. Они боялись войти внутрь, потому что в здании, перед ним и на этажах «стоят крепкие и недружелюбно настроенные молодые люди». Пытался ли Сергей Буйлов как-то сгладить напряжённую ситуацию?

На момент публикации мужчина не ответил на запрос «Секрета фирмы». Однако Евгения Симакова рассказала, что президент призывал людей к сотрудничеству, обещал никого не увольнять и говорил о высоких целях развития компании. Впрочем, Елена заявила, что сомневается в словах Буйлова.

«Новые "топ-менеджеры" с горящими алчными глазами ласково улыбались мне на фоне разгромленных интерьеров, на фоне картин, купленных Андреем Трубниковым. Я ушла в отпуск. Я не уверена, что меня не уволят. Я не уверена, что, когда я вернусь, в этом офисе останется хоть что-то. Я уходила из офиса, не сдерживая слёз...» — написала она.

Другие сотрудники Natura Siberica, присоединившиеся к флешмобу #ЯМыНатураСиберика и #InTrubnikovWeTrust, отказались рассказывать «Секрету» о ситуации в компании. Впрочем, кадры из обращения в инстаграме говорят сами за себя : десятки мужчин и женщин стоят перед зданием Natura Siberica с плакатами, на которых написано «Буйлов, уходи» и «Мы хотим работать под руководством И.Ю. Трубниковой».

По мнению Бориса Любошица, президента юридического агентства «Сезар Консалтинг», никакого рейдерства и захватов нет.

«Вопреки закону, менеджмент компании не предоставил мне, доверительному управляющему, никаких документов, аудиторы не получили доступа, не смогли сделать проверку. Та же участь постигла нового доверительного управляющего (2 июля 2021 года договор с «Сезар Консалтинг» расторгли, тогда же назначили и нового управляющего). А как можно гарантировать наследникам сохранение их доли, предоставление достоверной информации о её стоимости? Пришлось тех представителей менеджмента, которые действовали вопреки закону, правилам и т. д, отстранить. Виноваты те, кто нарушает закон, мешает работе ДУ и действует вопреки воле наследников», — рассказал «Секрету» Любошиц.

Справка. Когда открывается наследственное дело, есть два варианта для выбора доверительного управляющего:

1. Все наследники договорились между собой и представили нотариусу кандидатуру, которая согласована на 100% всеми. Тогда нотариус не вправе интересоваться квалификацией, достоинствами и недостатками. Нотариус обязана утвердить того, кого назвали.

2. В случае если нет согласия между наследниками, нет единой кандидатуры, нотариус назначает любого доверительного управляющего.

При этом Любошиц усомнился в будущем компании. «Такое сопротивление закону, такое сопротивление воле наследников, оно может говорить только о том, что от нас что-то пытаются скрыть. Что-то в компании происходит что-то такое, о чём наследникам следует знать и что может стать большой проблемой», — заявил он.

Что по этому поводу думают юристы

По данным ЕГРЮЛ, генеральным директором Natura Siberica значится Ганзер Дмитрий Марсович. Он же возглавляет ряд других компаний, связанных с деятельностью бренда. И вводит в компании должность президента, нанимает на неё бывшего сотрудника Сергея Буйлова. По словам Игоря Бедерова, директора компании «Интернет-Розыск», дальнейшие действия Буйлова «были направлены на недопущение к управлению или контролю бизнеса со стороны семьи умершего владельца компании».

«Возможно, что Буйлов и Ганзер планируют вывести активы компании или создать параллельную бизнес-структуру в тот период времени, пока вдова владельца компании полностью не вступит в свои права владения. К сожалению, технически рейдерские захваты в России можно отбить только силой. Правоохранительные органы не спешат вмешиваться в конфликт, полагая его за обычный спор хозяйствующих субъектов. Основываясь на этой своей позиции, они лишь обеспечивают правопорядок в зоне конфликта. То есть играют на руку рейдерам, поскольку есть древнее правило рейдерского захвата — "кто внутри, тот и прав". А вот кто снаружи — то есть в нашем случае законные собственники — вынуждены доказывать свои права, не имея зачастую доступа к документам компании, её счёту и оперативному управлению», — сказал «Секрету» Игорь Бедеров.

Руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Григорий Скрипилев говорит о том, что ситуация двойственная.

«Утверждение "своего" высшего руководства, недопуск сотрудников компании к рабочим местам, попытка изъятия документации — всё это действительно похоже на смесь так называемых "белого" и "серого" рейдерства», — указал он.

С другой стороны, не всё так просто. Наследники Трубникова не смогли договориться о единой кандидатуре управляющего, поэтому нотариус (Айгуль Карнаухова, именно она вела наследственное дело и передала управление бизнесом «Сезар Консалтингу») привлёк «своего» человека. «И говорить о злоупотреблениях в таком случае сложно. Ведь каждый день простоя такого крупного и сложного бизнеса грозит утратой позиций на рынке, убытками и недополучением прибыли», — пояснил Скрипилев.

Алексей Кузнецов, генеральный директор юридической компании «Деловой дом», считает, что действия Ганзера, безусловно, затрудняют оперативную деятельность компании и, скорее всего, послужат поводом для волны увольнений сотрудников (и, как следствие, к череде трудовых споров), однако каких-либо препятствий для досрочного прекращения его полномочий нет.

«У общего собрания участников компании, состоящего только из членов семьи Трубниковых, есть все полномочия досрочно снять с должности генерального директора Ганзера. Та же ситуация с Буйловым: независимо от громкого названия его должности — "президент компании”, — он остаётся работником общества, подотчётным генеральному директору. Соответственно, смена генерального директора решит проблему в том числе и с Буйловым», — пояснил «Секрету» Алексей Кузнецов.

Александр Хуруджи, глава комитета по правозащите партии «Новые люди», утверждает, что Natura Siberica — компания старой школы, где система контроля и управления были поставлены в абсолют на лидерских качествах ныне покойного основателя.

«После смерти Андрея Трубникова родственники столкнулись с риском рейдерского захвата компании, что и подтверждают просочившиеся в СМИ факты блокирования их пропусков на вход, назначение руководителей без учёта их мнения. Благо есть центр общественных процедур «Бизнес против коррупции», где за десятилетие работы эксперты собаку съели на защите от рейдерства, думаю, наследникам надо туда обращаться, не теряя времени», — утверждает Хуруджи.