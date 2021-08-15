Илон Маск за год заработал в Tesla $0

Согласно данным компании Tesla, заработная плата её сооснователя и генерального директора Илона Маска в 2020 году составила $0. В 2019 году миллиардер получил от компании $23 760, но впоследствии топ-менеджер попросил прекратить выплаты. При этом Маск всё равно остаётся самым высокооплачиваемым генеральным директором в США — в 2020 году опционы принесли ему миллиарды долларов.

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Нулевая зарплата Маска объясняется схемой, при которой доходы руководителя компании потенциально будут высокими и без официальной зарплаты.

В начале 2018 года акционеры Tesla утвердили 10-летний план развития компании, согласно которому Маск должен достичь 16 определённых целей. Если из них будет выполнено хотя бы 12, а капитализация Tesla достигнет $650 млрд, то миллиардер получит вознаграждение в виде опциона на право покупки крупного пакета акций по фиксированной цене, которая окажется значительно ниже рыночной.

По оценке Bloomberg, если Маск реализует полученные опционы за 2020 год, то его премия составит в районе $6,7 млрд. Если все поставленные перед Tesla цели будут воплощены в жизнь, то к 2028 году миллиардер будет контролировать 28% Tesla.

«Причина использования опционов на акции в том, что они нужны, чтобы заплатить человечеству, чтобы добраться до Марса через 10–20 лет», — написал Маск в Twitter.

При этом, согласно данным Reuters, зарплаты топ-менеджеров Tesla куда менее скромные — к примеру, финансовый директор Закари Киркхорн за 2020 год получил $46,6 млн.

Весной Forbes признал Маска самым высокооплачиваемым генеральным директором в США. Несмотря на то, что он три года назад отказался от зарплаты, опционы в 2020 году принесли ему миллиарды долларов.