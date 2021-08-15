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Зарплата Илона Маска в Tesla за год составила $0

Секрет Фирмыиещё 1
58 минут назад

Согласно данным компании Tesla, заработная плата её сооснователя и генерального директора Илона Маска в 2020 году составила $0. В 2019 году миллиардер получил от компании $23 760, но впоследствии топ-менеджер попросил прекратить выплаты. При этом Маск всё равно остаётся самым высокооплачиваемым генеральным директором в США — в 2020 году опционы принесли ему миллиарды долларов.

Илон Маск за год заработал в Tesla $0
Фото: ReutersReuters

Нулевая зарплата Маска объясняется схемой, при которой доходы руководителя компании потенциально будут высокими и без официальной зарплаты.

В начале 2018 года акционеры Tesla утвердили 10-летний план развития компании, согласно которому Маск должен достичь 16 определённых целей. Если из них будет выполнено хотя бы 12, а капитализация Tesla достигнет $650 млрд, то миллиардер получит вознаграждение в виде опциона на право покупки крупного пакета акций по фиксированной цене, которая окажется значительно ниже рыночной.

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По оценке Bloomberg, если Маск реализует полученные опционы за 2020 год, то его премия составит в районе $6,7 млрд. Если все поставленные перед Tesla цели будут воплощены в жизнь, то к 2028 году миллиардер будет контролировать 28% Tesla.

«Причина использования опционов на акции в том, что они нужны, чтобы заплатить человечеству, чтобы добраться до Марса через 10–20 лет», — написал Маск в Twitter.

При этом, согласно данным Reuters, зарплаты топ-менеджеров Tesla куда менее скромные — к примеру, финансовый директор Закари Киркхорн за 2020 год получил $46,6 млн.

Весной Forbes признал Маска самым высокооплачиваемым генеральным директором в США. Несмотря на то, что он три года назад отказался от зарплаты, опционы в 2020 году принесли ему миллиарды долларов.

В мае 2020 года «Секрет» писал, что финансовый успех Tesla принёс Маску первую премию в виде акций копании на $706 млн.

Компании,Bloomberg,Forbes,Reuters,
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