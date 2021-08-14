Глава МИД Турции на русском языке выразил соболезнования из-за крушения Бе-200

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил в Twitter соболезнования в связи с крушением пожарного самолета Бе-200 Минобороны РФ.

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«С глубоким прискорбием узнал о гибели турецкого и российского экипажа в трагической авиакатастрофе, произошедшей во время тушения пожара в Кахраманмараше. Выражаем наши соболезнования турецкому и российскому народам. Их героические жертвы не будут забыты!» - написал он на русском языке.

Соболезнования в адрес родных и близких погибших ранее выразил президент России Владимир Путин. Российский лидер направил телеграмму с соболезнованиями президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с гибелью турецких граждан, находившихся на борту воздушного судна.

В Минобороны России сегодня подтвердили, что в ходе крушения Бе-200 погибли пять российских военнослужащих и трое граждан Турции.

Самолет-амфибия Бе-200 из состава морской авиации ВМФ России был направлен для оказания помощи Турецкой Республике в тушении природных пожаров.

Самолет разбился около 15:10 по Москве при заходе на посадку после тушения пожаров в районе города Адана. На борту находились 5 российских военных летчиков и три представителя управления Лесного хозяйства Турции. Никто из них не выжил.

Известно, что экипаж самолета прошел подготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России в Ейске (Краснодарский край) и имел опыт тушения пожаров.