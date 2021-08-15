Российские банки столкнулись с дефицитом наличности

«Трудности с обеспечением монетами в регионах, особенно копейками, отметили 21,6% банков. < > Кроме того, 78% опрошенных считают, что дальнейшее закрытие РКЦ [расчетно-кассовых центров ЦБ РФ ] приведет к еще большим проблемам обеспечения наличными регионов», — пишут «Известия», ссылаясь на результаты АБР.

Причиной этого в АБР называют процесс планового закрытия РКЦ, которые и хранили наличные деньги. Из-за этого региональные банки испытывают сложности с доставкой наличности. В Центробанке изданию заявили, что жалоб на нехватку наличных от банков не поступало и в регионах подобных проблем зафиксировано не было.