Российские банки пожаловались на дефицит монет

Ассоциация банков России (АБР) сообщила, что каждое пятое кредитное учреждение в регионах столкнулось с нехваткой металлических денег. По данным организации, хуже всего дела обстоят с копейками. В банках опасаются, что в дальнейшем ситуация может ухудшиться. Но Центробанк опроверг их расчёты — регулятор не зафиксировал ни одного случая нехватки наличных в регионах.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

В опросе АБР приняли участие 38 кредитных организаций, составляющих 68% банковской системы, рассказали «Известия». О трудностях с обеспечением монетами заявили 21,6% из опрошенных банков.

Банк России с 2010 года сокращает количество своих расчётно-кассовых центров (РКЦ) — подразделений, которые проводят расчёты между банками и хранят наличные деньги. По данным Центробанка от 2020 года, сейчас в стране остался 61 РКЦ.

Более 78% опрошенных АБР банков заявили, что сокращение расчётно-кассовых центров негативно повлияло на ситуацию с ввозом, хранением и скоростью выдачи наличных. Они считают, что нехватка монет приведёт к замедлению оборота «живых» денег, а крупные коммерческие банки получат неконкурентное преимущество — ЦБ планирует передать им функцию хранения средств и обеспечения наличными других кредитных организаций. Банк России сообщил, что не видит проблемы в сложившейся ситуации.

«В регуляторе не зафиксировали ни одного случая нехватки наличных в регионах, запасы купюр и банкнот достаточны и жалоб от банков не поступало», — заявили представители ЦБ.

Они подчеркнули, что в последние два года Центробанк не сокращал количество РКЦ. В свою очередь, крупнейшие кредитные организации также заявили, что не испытывают дефицита монет.