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Российские банки заявили о нехватке монет в регионах

Lenta.ruиещё 2
44 минуты назад

Каждый пятый банк России испытывает сложности с обеспечением регионов монетами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрос Ассоциации банков России.

Банки заявили о нехватке монет в регионах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О проблеме нехватки монет заявили 21,6 процента опрошенных банков. Также опрос показал, что 78 процентов кредитных организаций считают проблемой ситуацию с ввозом, хранением и скоростью выдачи наличных в субъектах в случае закрытия близлежащих расчетно-кассовых центров (РКЦ) ЦБ в следующие три года, которое предусмотрено стратегией ЦБ.

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Опрошенные банки опасаются замедления «живых» денег, нарушения принципов конкуренции между крупными и небольшими организациями, а также навязывания платных услуг теми подразделениями, которые будут хранить наличные.

Цифровой рубль, по данным Центробанка, может появиться в России в январе 2022 года. Уже запущен пилотный проект, в котором будет участвовать 12 банков, ― через них деньги от работодателей получают 87 процентов граждан. Среди кредитных организаций, которые примут участие в тестировании, — Сбербанк, ВТБ, Тинькофф банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк и Альфа-банк.

Компании,Тинькофф банк,Альфа-банк,Банк ВТБ,Газпромбанк,Промсвязьбанк,Сбербанк России,Центральный банк России,газета "Известия",
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