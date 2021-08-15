Банки заявили о нехватке монет в регионах

Каждый пятый банк России испытывает сложности с обеспечением регионов монетами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрос Ассоциации банков России.

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О проблеме нехватки монет заявили 21,6 процента опрошенных банков. Также опрос показал, что 78 процентов кредитных организаций считают проблемой ситуацию с ввозом, хранением и скоростью выдачи наличных в субъектах в случае закрытия близлежащих расчетно-кассовых центров (РКЦ) ЦБ в следующие три года, которое предусмотрено стратегией ЦБ.

Опрошенные банки опасаются замедления «живых» денег, нарушения принципов конкуренции между крупными и небольшими организациями, а также навязывания платных услуг теми подразделениями, которые будут хранить наличные.