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«Победа» отказалась от контрактов на Boeing 737 MAX

News.ruиещё 1
32 минуты назад

Гендиректор авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») Андрей Калмыков заявил, что лоукостер отказался от контрактов на 20 самолётов Boeing 737 MAX, сообщает РИА Новости.

"Победа" отказалась от контрактов на Boeing 737 MAX
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Да, отказались от твёрдых контрактов на 20 Boeing 737 MAX без штрафных санкций, — подчеркнул Калмыков.

Авиакатастрофы с двумя Boeing 737 MAX в 2019 году привели к приостановке полётов данных самолётов в США и ряде других стран. В октябре 2019 года группа международных экспертов выявила серьёзные недочёты при сертификации самолёта.

Ранее стало известно, что большее, чем предполагалось ранее, число компонентов могут затрагивать потенциальные электрические неполадки самолётов Boeing 737 MAX. В апреле компания Boeing рекомендовала 16 клиентам устранить потенциальную проблему с электрическим оборудованием на самолётах серии 737 MAX.

Компании,Андрей Калмыков,Авиакомпания "Победа",Boeing,Аэрофлот,РИА Новости,
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