«Победа» отказалась от контрактов на Boeing 737 MAX

Гендиректор авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») Андрей Калмыков заявил, что лоукостер отказался от контрактов на 20 самолётов Boeing 737 MAX, сообщает РИА Новости.

Да, отказались от твёрдых контрактов на 20 Boeing 737 MAX без штрафных санкций, — подчеркнул Калмыков.

Авиакатастрофы с двумя Boeing 737 MAX в 2019 году привели к приостановке полётов данных самолётов в США и ряде других стран. В октябре 2019 года группа международных экспертов выявила серьёзные недочёты при сертификации самолёта.