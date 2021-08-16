«Газпром» снизит прокачку газа через Украину

В сентябре транзит российского газа через Украину снизится, поскольку «Газпром» фактически отказался от бронирования дополнительных мощностей. Об этом свидетельствует результат аукциона Regional Booking Platform, сообщает «Интерфакс».

Из выставленных Оператором газотранспортной системы Украины 15 миллионов кубометров в сутки российская компания выкупила только 0,65 миллиона. В прошлые месяцы «Газпром» приобретал все 15 миллионов кубометров дополнительной прокачки.

Согласно текущему контакту, «Газпром» обязан платить за поставку 40 миллиардов кубометров в год, это 109 миллионов кубометров в сутки. При желании компания может бронировать дополнительные гарантированные мощности, а потом и прерываемые. Второй опцией, несмотря на несколько аукционов украинской стороны, Россия не пользовалась никогда.

Снижение поставок в сентябре случится на фоне резкого падения транзита по газопроводу «Ямал — Европа», которое произошло после аварии на заводе компании под Новым Уренгоем. Такая ситуация приводит к дефициту топлива в подземных газохранилищах Европы и резкому взлету цен до рекордных значений.

Эксперты полагают, что «Газпром» пытается повлиять на скорейшую сертификацию строящегося газопровода «Северный поток-2», чтобы немедленно нарастить прокачку по маршруту. В противном случае Европа может зайти в осенне-зимний период со слишком низким уровнем запасов.