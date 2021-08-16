Выручка HeadHunter выросла на 155%

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Выручка российской рекрутинговой компании HeadHunter по МСФО во II квартале 2021 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года выросла на 155% и составила 3,911 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Показатель скорректированной EBITDA за отчетный период увеличился на 239,9%, до 2,26 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 57,9% против 43,4% годом ранее.

Скорректированная чистая прибыль компании за отчетный период увеличилась на 347,1% и достигла 1,6 млрд руб. Чистый долг HeadHunter снизился на 47,2%, до 2,592 млрд руб.

Рост выручки в компании объясняют главным образом ростом спроса на кандидатов, это привело к увеличению числа платежеспособных клиентов.

Также в сообщении отмечается, что HeadHunter в июне дополнительно приобрел 9,97% акций ООО "Скиллаз" (Skillaz) - российской компании по кадровым технологиям, которая автоматизирует и совершенствует процессы подбора персонала, увеличив общую долю участия до 74,99%.

Кроме того, компания прогнозирует по рост выручки на текущий год в пределах 63-68% по сравнению с 2020 годом. В марте увеличение выручки ожидалось в пределах 37-42%.

Итоги полугодия

По итогам первого полугодия 2021 года выручка HeadHunter выросла на 91,6%, до 6,75 млрд рублей. Скорректированная EBITDA за этот период увеличилась на 120,4%, до 3,606 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль HeadHunter по итогам 6 месяцев 2021 года выросла на 161%, до 2,452 млрд рублей.

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