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«Аэрофлот» отказался от полетов над Афганистаном

Вероника Полынина
1 час назад

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отказалась от полетов над Афганистаном. Об этом сообщил официальный представитель компании Михаил Демин, передает РБК.

«Аэрофлот» отказался от полетов над Афганистаном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Действительно, временно, до нормализации обстановки, самолеты Аэрофлота будут облетать воздушное пространство Афганистана», - заявил Демин.

Он подчеркнул, что изменение маршрута коснется двух направлений – в Дели и Бангкок.

Представитель «Аэрофлота» также отметил, что решение компании согласуется с позицией регулятора.

Источник РИА «Новости» в авиаотрасли сообщил, что решение не летать над Афганистаном приняла также российская авиакомпания AirBridgeCargo.

Ранее о приостановке полетов над Афганистаном объявила немецкая авиакомпания Lufthansa. Таким образом, воздушное пространство страны будут облетать входящие в Lufthansa Eurowings, Swiss, Austrian Airlines и Brussels Airlines.

В понедельник авиакомпании получили международное авиационное извещение NOTAM о закрытии воздушного пространства над Кабулом для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.

Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая уведомил о приостановке выполнения гражданских рейсов.

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