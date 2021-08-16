Европейцам газ нужен: в ФРГ высказались о "Северном потоке - 2"

Остановить запуск «Северного потока – 2» не удастся вне зависимости от того, кто будет находится на посту канцлера Германии. Об этом в разговоре с Telegram-канале «Радиоточка НСН» заявил немецкий политолог Александр Рар, комментируя заявление выступления руководителя партии «Альтернатива для Германии» Йорга Мойтена.
Политик заявил, что Германия исчезнет как промышленная держава в случае отказа от газопровода. Мойтен отметил, что на такой шаг способы представители «Зеленой» партии.
Как отметил Рар, «Альтернатива для Германии» – фактически единственная партия среди конкурирующих за попадание в бундестаг и выступающая с пророссийскими позициями.
«И она ясно выступает за стратегическое сотрудничество с Россией. Эта партия выступает за «Северный поток – 2» и борется с «Зелеными», которые до сих пор заявляют, что если они придут к власти, то попытаются остановить «Северный поток – 2»», – отметил политолог.
При этом «Зеленым» не удастся пройти к власти одним, подчеркнул Рар. Партиям придется создать коалиционное правительство, среди которого будут и те, кто выступают за окончание «Северного потока -2».
При этом политолог отметил, что после выборов канцлера в Германии изменится довольно мало.
«В нынешней ситуации пророссийские специалисты не могут прийти к власти в Германии. Практически вся элита стоит на трансатлантических позициях и критически настроена к России, как и большинство европейских стран. Это невозможно. Как невозможен и худший вариант для России. Чтобы «Зеленые» пришли к власти и порубили все отношения с Россией», – заявил Рар.
Он отметил, что самым вероятным кандидатом на роль главы правительства является Армин Лашет из Христианского демократического союза, который будет продолжать против России политику Ангелы Меркель.
«Если же к власти придут «Зеленые», для России будет хуже, но не думаю, что для «Северного потока – 2» появятся какие-то угрозы. < > Как его остановить? И даже первая линия из двух готова. Потом всякие силы могут чинить препятствия в загрузке этого газопровода, но и в это я не верю. Европейцам газ нужен, и они будут дальше его заказывать из России», - заключил Рар.
Напомним, что очередные парламентские выборы пройдут в Германии 26 сентября 2021 года. Они станут первыми с 2005 года, на которых ХДС не будет возглавлять Ангела Меркель.