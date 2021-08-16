Европейцам газ нужен: в ФРГ высказались о "Северном потоке - 2"

«Если же к власти придут «Зеленые», для России будет хуже, но не думаю, что для «Северного потока – 2» появятся какие-то угрозы. < > Как его остановить? И даже первая линия из двух готова. Потом всякие силы могут чинить препятствия в загрузке этого газопровода, но и в это я не верю. Европейцам газ нужен, и они будут дальше его заказывать из России», - заключил Рар.