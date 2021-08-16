ФАС оштрафовала Google на 100 тысяч за рекламу абортов

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Алтайскому краю оштрафовало Google на 100 000 рублей. Компания нарушила российское законодательство и распространяла в поисковой системе рекламу клиники, которая делает аборты. По информации Google, за несколько месяцев на рекламу кликнули всего 10 раз. Один из них — чтобы на неё пожаловаться.

Фото: Reuters Reuters

В алтайское УФАС о нарушении сообщил житель Барнаула. Мужчина заявил, что по запросу в поисковике «Аборты Барнаул» обнаружил в выдаче объявление с пометкой «Реклама». Его текст включал заголовки «Прерывание беременности» и «Ведущие врачи Барнаула в "Мать и Дитя". Передовые методики. Большой опыт. Звоните!».

ФАС отреагировала на жалобу и заставила Google удалить незаконную информацию. Ведомство сослалось на российский закон «О рекламе», который запрещает «рекламу медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности». Штраф для юридических лиц за это нарушение составляет от 100 000 до 500 000 рублей.

60% от назначенной ему минимальной суммы штрафа Google должен уплатить в бюджет Алтайского края, еще 40% — в федеральный. Ранее компанию уже штрафовали за рекламу абортов. В 2015 году за продвижение услуг по прерыванию беременности в «Клинике мужского и женского здоровья» она заплатила 100 000 рублей.