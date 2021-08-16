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Путин поручил проработать доступ прокуроров к банковской тайне для борьбы с коррупцией

ТК «Звезда»иещё 1
1 час назад

Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Центробанку проработать вопросы доступа прокуроров к банковской тайне в целях противодействия коррупции. Об этом говорится в тексте Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденного указом главы государства.

Путин поручил проработать доступ прокуроров к банковской тайне
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Генеральной прокуратуре Российской Федерации с участием Центрального банка Российской Федерации подготовить предложения по совершенствованию правового регулирования вопросов, касающихся получения прокурорами сведений, составляющих банковскую тайну, при реализации их полномочий в сфере противодействия коррупции», - говорится в документе на сайте правовой информации.

Также в документе сообщается о поручении Федеральному казначейству организовать Всероссийский антикоррупционный форум. Доклад о результатах исполнения поручения должен быть предоставлен до 15 августа 2023 года.

В тексте указа также указано поручение Генпрокуратуре совместно с рядом ведомств представить предложения о запрете работы на государственной должности коррупционерам, которые получили государственный штраф.

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