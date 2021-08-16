Путин поручил проработать доступ прокуроров к банковской тайне

«Генеральной прокуратуре Российской Федерации с участием Центрального банка Российской Федерации подготовить предложения по совершенствованию правового регулирования вопросов, касающихся получения прокурорами сведений, составляющих банковскую тайну, при реализации их полномочий в сфере противодействия коррупции», - говорится в документе на сайте правовой информации.