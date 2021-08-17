Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Kaspersky: российские компании могут столкнуться с новым видом мошенничества

Газета.Ru
2 часа назад

Главный эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов рассказал в интервью РИА "Новости" о мошеннической схеме со звонком бухгалтеру от якобы руководителя, которая может появится в России в ближайшее время.

Раскрыта схема аферистов со звонком бухгалтеру
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам Голованова, аферисты подделывают номер директора компании, звонят бухгалтеру и пытаются убедить его перевести им деньги. Главная трудность в этой схеме - подделка голоса. "Как его (голос - прим. ред.) сделать? Есть два варианта. Первый - это смонтировать нарезки реального голоса, но нужно большое количество образцов, и это не так просто делается. Второй способ - это использование как раз технологии дипфейков, когда загружаются несколько образцов голоса в специальную программу, накладывается нужный текст и создается поддельная запись", - рассказал эксперт.

Он добавил, что иногда мошенники совершают видео-звонок, анимируя лицо человека. При этом намеренно занижается качество передаваемой картинки - чтобы неточности не бросались в глаза.

"Гендиректор" будет убеждать бухгалтера, что он якобы на острове, где очень плохой интернет", - отметил специалист. Этот вид мошенничества встречается в основном в Западной Европе, однако осенью 2020 года он появился в Азии.

В "Лаборатории Касперского" считают, что в скором времени аферисты могут начать звонить российским бухгалтерам. Ранее эксперт "Лаборатории Касперского" объяснил, почему не стоит доверять своему смартфону.

Компании,Сергей Голованов,Лаборатория Касперского,РИА Новости,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители