Раскрыта схема аферистов со звонком бухгалтеру

Главный эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов рассказал в интервью РИА "Новости" о мошеннической схеме со звонком бухгалтеру от якобы руководителя, которая может появится в России в ближайшее время.

По словам Голованова, аферисты подделывают номер директора компании, звонят бухгалтеру и пытаются убедить его перевести им деньги. Главная трудность в этой схеме - подделка голоса. "Как его (голос - прим. ред.) сделать? Есть два варианта. Первый - это смонтировать нарезки реального голоса, но нужно большое количество образцов, и это не так просто делается. Второй способ - это использование как раз технологии дипфейков, когда загружаются несколько образцов голоса в специальную программу, накладывается нужный текст и создается поддельная запись", - рассказал эксперт.

Он добавил, что иногда мошенники совершают видео-звонок, анимируя лицо человека. При этом намеренно занижается качество передаваемой картинки - чтобы неточности не бросались в глаза.

"Гендиректор" будет убеждать бухгалтера, что он якобы на острове, где очень плохой интернет", - отметил специалист. Этот вид мошенничества встречается в основном в Западной Европе, однако осенью 2020 года он появился в Азии.