Украина столкнулась с резким падением запасов газа

Запасы газа на Украине по состоянию на середину августа на 30 процентов ниже, чем в тот же период прошлого года. Об этом со ссылкой на данные «Укртрансгаза» пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Год назад украинские подземные хранилища газа были заполнены на 77,1 процента (23,8 миллиарда кубометров), в настоящее время они резко упали — до 17,6 миллиарда, что составляет только 57 процентов от общего объема.

Ранее директор интегрированных коммуникаций «Нафтогаза» Максим Билявский предполагал, что к отопительному сезону Украина подойдет с запасами порядка 20 миллиардов кубометров.

Формально такие показатели удовлетворяют планам правительства, но на весь отопительный сезон такого количества газа может не хватить. Проблема с покупкой дополнительных объемов в том, что в Европе, откуда республика закупает топливо, его стоимость находится на рекордно высоких уровнях, подбираясь к 600 долларам за тысячу кубометров.

Накануне стало известно, что «Газпром» фактически отказался от бронирования дополнительных мощностей для транзита газа через Украину, что означает ухудшение ситуации на европейском газовом рынке. На этом фоне цены на топливо установили очередной исторический рекорд.