Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Украина столкнулась с резким падением запасов газа

Lenta.ruиещё 10
35 минут назад

Запасы газа на Украине по состоянию на середину августа на 30 процентов ниже, чем в тот же период прошлого года. Об этом со ссылкой на данные «Укртрансгаза» пишет РИА Новости.

Украина столкнулась с резким падением запасов газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Год назад украинские подземные хранилища газа были заполнены на 77,1 процента (23,8 миллиарда кубометров), в настоящее время они резко упали — до 17,6 миллиарда, что составляет только 57 процентов от общего объема.

Ранее директор интегрированных коммуникаций «Нафтогаза» Максим Билявский предполагал, что к отопительному сезону Украина подойдет с запасами порядка 20 миллиардов кубометров.

Формально такие показатели удовлетворяют планам правительства, но на весь отопительный сезон такого количества газа может не хватить. Проблема с покупкой дополнительных объемов в том, что в Европе, откуда республика закупает топливо, его стоимость находится на рекордно высоких уровнях, подбираясь к 600 долларам за тысячу кубометров.

Накануне стало известно, что «Газпром» фактически отказался от бронирования дополнительных мощностей для транзита газа через Украину, что означает ухудшение ситуации на европейском газовом рынке. На этом фоне цены на топливо установили очередной исторический рекорд.

Эксперты расходятся во мнении по поводу причин таких действий российской компании. Либо она физически не может выдержать поставки из-за аварии на заводе под Новым Уренгоем, либо пытается повлиять на сроки запуска газопровода «Северный поток-2».

Компании,Максим Билявский,Нафтогаз,Газпром,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители