«Сибур» досрочно вернёт государству миллиарды рублей

Компания «Сибур» планирует досрочно погасить заём Фонда национального благосостояния (ФНБ) почти на 119 млрд рублей. Холдинг получил деньги от государства в 2015 году на строительство своего крупнейшего проекта — комбината «Запсибнефтехим». Его вывели на полную мощность в конце 2020 года. При этом компания может оформить новый кредит на другой проект.

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О планах «Сибура» сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник. Издание напомнило, что в 2015 году компания получила из ФНБ $1,75 млрд (118,6 млрд рублей) по плавающей ставке в размере инфляции в США плюс 1 процентный пункт. Погасить заём нужно было к 2030 году. За время пользования деньгами компания заплатила $290,5 млн (17,8 млрд рублей) купонного дохода.

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По словам собеседника газеты, с учётом положительных финансовых результатов «Сибуру» нет смысла переплачивать за бюджетные средства. В компании комментировать ситуацию отказались. При этом «Сибур» уже сообщил правительству о своих планах, заявил источник. Теперь досрочный возврат средств должен одобрить кабмин. Представитель Минфина переадресовал вопрос о займе в саму компанию.

Запуск «Запсибнефтехима» и высокие цены на полимеры обеспечили «Сибуру» 119 млрд рублей чистой прибыли по международным стандартам финотчётности (МСФО) в январе — июне 2021 года. Годом ранее компания показала убыток в размере 4,4 млрд рублей. Долговая нагрузка «Сибура» (отношение чистого долга к прибыли до вычета налогов — EBITDA) упала до 1,2. Чистый долг компании в первом полугодии сократился до 334,7 млрд рублей (–11%).

По оценке инвестиционного стратега управляющей компании «Арикапитал» Сергея Суверова, запуск комбината позволил компании получить 138 млрд рублей чистого денежного потока за первые 6 месяцев 2021 года. Досрочные погашения таких крупных займов он назвал редким явлением.

«Сибур» вновь может попросить средства ФНБ — теперь на строительство Амурского газохимического комплекса, отметила газета. О готовности рассмотреть такой вариант в конце 2020 года говорил управляющий директор компании Павел Ляхович. Капитальные затраты на комплекс глава «Сибура» Дмитрий Конов оценивал на уровне уже запущенного «Запсибнефтехима». Источники издания отметили, что у компании есть договорённости о полном финансировании проекта.