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Шойгу рассказал, что фото с охоты с президентом развивают внутренний туризм

Российская Газета
43 минуты назад

Министр обороны РФ, президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу рассказал, что изучение собственной страны должно стать модным.

Шойгу раскрыл смысл фото с Путиным в тайге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы живем в странную эпоху, когда считается неприличным, если ты не был в Куршевеле, Доминикане или на Бали. А в моем понимании неприлично не знать собственную страну. Надо любить свою родину, это должно стать модным, если угодно", - рассказал он в интервью журналу "Вокруг Света", приуроченном к 176-летию РГО.

По словам Сергея Шойгу, в этом, кстати, и смысл многих поездок нашего президента.

"Появились мы где-то в охотничьих костюмах - сразу все интересуются, что за место, начинают шить такие же костюмы Важно, чтобы возник вот такой интерес, любопытство", - пояснил глава военного ведомства.

При этом Сергей Шойгу признался, что с осторожностью относится к выражению "туристические потоки".

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"Стимулировать туризм - это, конечно, хорошо. Но потом я вспоминаю горный массив Монгун-Тайга в Туве: вечные льды, а внизу озера с голубой водой. И знаете, как-то не хочется, чтобы на их берегах появились пластиковые бутылки, банки и презервативы. Мы ведь как живем? Сначала намусорим, затем пытаемся убрать и только потом пишем нормы и правила поведения на природе. А неплохо бы сначала усвоить эти правила и уж потом заниматься освоением территорий", - пояснил президент РГО.

Компании,Сергей Шойгу,Министерство обороны,Русское географическое общество,
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