Шойгу раскрыл смысл фото с Путиным в тайге

"Стимулировать туризм - это, конечно, хорошо. Но потом я вспоминаю горный массив Монгун-Тайга в Туве: вечные льды, а внизу озера с голубой водой. И знаете, как-то не хочется, чтобы на их берегах появились пластиковые бутылки, банки и презервативы. Мы ведь как живем? Сначала намусорим, затем пытаемся убрать и только потом пишем нормы и правила поведения на природе. А неплохо бы сначала усвоить эти правила и уж потом заниматься освоением территорий", - пояснил президент РГО.