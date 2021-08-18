Запасы «Газпрома» в Европе сократились до минимума

Из-за аварии на заводе в Новом Уренгое «Газпром» был вынужден снизить экспортные поставки по газопроводу Ямал—Европа. Большую часть этого объёма компания замещала подъёмом газа из своих европейских подземных хранилищ газа (ПХГ). Спустя две недели после аварии запасы в четырёх наиболее крупных ПХГ «Газпрома» в ЕС составили в среднем только 18,25% от проектного уровня — показатель стал самым низким в истории и создаёт риски выполнения экспортных контрактов зимой, отметил «Коммерсант».

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Запасы в четырёх наиболее крупных подземных хранилищах газа «Газпрома» в ЕС — Reden и Jemgum в Германии, Haidach в Австрии и Bergermeer в Нидерландах — сократились до рекордно низкого показателя, равного 18,25% от проектного уровня (около 1,1 млрд кубометров), отметил «Коммерсант» со ссылкой на данные европейских операторов. В то же время показатель по всем хранилищам в ЕС — 61,5%.

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Из-за аварии на заводе по подготовке газового конденсата в Новом Уренгое «Газпром» временно лишился части добычных мощностей. Объём снижения колебался от 25 млн до 50 млн кубометров в сутки. В разгар сезона, когда идёт активная закачка, компании пришлось делать выкачку из своих европейских ПХГ для выполнения плана экспортных поставок.

«Коммерсант» отметил, что 17 августа «Газпром» увеличил поставки по газопроводу Ямал—Европа до 40 млн кубометров в сутки, но это всё ещё существенно меньше прежних объёмов. До аварии речь шла о 77 млн кубометров в сутки.

Собеседник в отрасли рассказал «Коммерсанту», что рост поставок может быть связан с тем, что «Газпром» уже не может поднимать достаточные объёмы из ПХГ в Европе. Теперь же низкие запасы создают риски выполнения экспортных контрактов зимой. Даже после того, как газовый монополист справится с последствиями аварии в Новом Уренгое, у него может просто не оказаться достаточного количества транспортных мощностей для покрытия пикового спроса. В части зимних рисков «Газпром» рассчитывает на ввод первой нитки «Северного потока-2», отметил «Коммерсант».

Ранее компания выпустила заявление, в котором дала понять, что активно идущая сейчас закачка газа в российские ПХГ будет иметь приоритет перед экспортными поставками.

На фоне аварии на заводе цены на газ в Европе стали расти. В июне «Секрет» рассказывал, что биржевая цена на сырьё вплотную приблизилась к рекордному показателю в $550 за 1000 кубометров. К середине августа цена на газ достигла отметки в $580 за 1000 кубометров, прибавив почти на 7,7% всего за день.