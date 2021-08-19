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Дефицит усугубится: «АвтоВАЗ» полностью приостановит производство машин в Тольятти

Лера Букина
56 минут назад

«АвтоВАЗ» принял решение с 23 августа полностью приостановить производство автомобилей на заводе в Тольятти на неделю в связи с дефицитом электронных автокомпонентов, сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу компании.

«АвтоВАЗ» полностью приостановит производство машин в Тольятти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На данном заводе выпускают Lada Granta, Xray, Largus и Niva и модели Renault Logan.

«“АвтоВАЗ” вынужден изменить график производства на рабочую неделю, начинающуюся 23 августа. Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели», — говорится в сообщении.

Как отмечается, эти дни будут днями отпуска, которые перенесут с декабря. Остальные же оплатят в размере 2/3 от среднего дохода, указали в «АвтоВАЗе».

Не прекратит свою деятельность «Завод «Lada Ижевск», который использует для сборки Lada Vesta иные компоненты, заявил автопроизводитель.

Дилеры заявили о дефиците автомобилей Lada в России. В частности, он коснулся и самой востребованной модели - Lada Granta. Как отмечается, проблема не будет решена как минимум до сентября. Дефицит Grantа зафиксирован в Северо-Западном федеральном округе, а также в целом в России, заявил гендиректор группы «Прагматика» и вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Владислав Рыдаев.

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