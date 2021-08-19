Безос снова возглавил список богатейших людей мира

Основатель Amazon Джефф Безос, который в июле уступил лидирующую позицию президенту группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернару Арно, вернул себе первое место в списке богатейших людей мира, следует из информации счетчика Forbes Real-Time.

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По информации счетчика, состояние Безоса за сутки снизилось на 2,1 млрд долларов, до 185,9 млрд.

Арно потерял 19,1 млрд долларов, и его состояние уменьшилось до 175,8 млрд, онзанимает третью строчку в списке.

На втором месте – основатель Tesla Илон Маск, богатство которого выросло на 5,2 млрд и составляет 180,5 млрд долларов.

Четвертую и пятую позиции занимают Билл Гейтс и Марк Цукерберг.