20% получателей кредитов оказались с сомнительной репутацией

Российские банки одобряют 20% заявок на кредиты клиентам, допускающими просрочки и другие нарушения при выплате кредитов и ипотек. При этом даже у самых надёжных заёмщиков нет стопроцентного шанса оформить кредит — финансовые организации одобряют лицам с самым высоким персональным кредитным рейтингом не более 65% заявок. Что до микрофинансовых организаций, то у них процент одобренных займов для лиц с рейтингом ниже 500 баллов оказался ещё выше — 24%. Данные о клиентах с сомнительной репутацией изложены в совместном исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»). В нём говорится, что по состоянию на 1 июля 2021 года банки одобрили клиентам с персональным кредитным рейтингом (ПКР) ниже 500 баллов 21% заявок на ипотечные кредиты. ПКР рассчитывается Национальным бюро кредитных историй — минимальное значение в нём составляет 300 баллов, максимальное — 800. В исследовании отмечается, что самым надёжным клиентам с рейтингом выше 700 баллов банки одобряют 65% заявок на ипотеку. Микрофинансовые организации одобряют 69% заявок таким заёмщикам. Фото: Pexels , CC0 Технологии будущего, которое уже наступило, — в нашем инстаграме .