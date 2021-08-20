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В ФРГ предложили начать переговоры с РФ о поставках водорода по "Северному потоку - 2"

ТАССиещё 1
1 час назад

Водород, который, возможно, в будущем начнет поступать из России по "Северному потоку - 2", пригодится Германии для достижения энергетических целей. Об этом заявил корреспонденту ТАСС глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

"Я много думаю об идее использования "Северного потока - 2" для [поставок] водорода в будущем", - сказал он.

"Германия в настоящее время ищет партнеров по поставкам водорода по всему миру. Транспортировка по морю требует очень много времени и средств. "Северный поток - 2" - трубопровод, который можно было бы переоборудовать для транспортировки водорода. Россия обладает огромным потенциалом в производстве зеленого водорода, который нам понадобится для реализации энергетической реформы. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы мы как можно скорее заговорили с Россией о будущих поставках водорода", - добавил Эрнст.

В первую очередь Германия будет нуждаться в поставках газа в ближайшие годы, сказал депутат от Левой партии. В этой связи "Северный поток - 2" является "правильным и важным проектом", подчеркнул он.

Эксперт оценила потенциал "Северного потока-2" для Европы

Как говорил в июле в интервью газете "Хандельсблат" исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, "Северный поток - 2" через 10 лет может быть пригоден к поставкам водорода по одной или двум веткам.

Компании,Видео,Клаус Эрнст,Маттиас Варниг,Бундестаг,Handelsblatt,ИТАР-ТАСС,
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