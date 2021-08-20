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Visa обвинила Wildberries в завышении комиссий по транзакциям

Вероника Полынина
1 час назад

Международная платежная система Visa попросила банки-эквайры, работающие с онлайн-ретейлером Wildberries, расследовать ситуацию о возможном завышении комиссий при выполнении транзакций, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Visa обвинила Wildberries в завышении комиссий по транзакциям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседников агентства, Visa прислала письмо во все банки-эквайеры с просьбой расследовать ситуацию с операциями для Wildberries на предмет нарушения правил платежной системы. В компании предупредили, что, если кто-то из банков будет проводить операции с наценкой, это может грозить штрафными санкциями.

Ранее маркетплейс Wildberries сообщил, что покупатели теперь могут экономить на комиссиях, оплачивая товары с помощью российских платежных сервисов — «Мир», Система быстрых платежей (СБП) или SberPay. Тогда как комиссии международных платежных систем достигают 2%.

В Visa посчитали, что ретейлер повысил на 2% стоимость товаров для держателей иностранных карт, и начали расследование. После представитель Wildberries уточнил, что компания не вводила каких-либо дополнительных комиссий, а лишь отдельно указала для пользователей тариф платежных систем.

В другой международной платежной системе – Mаstercard – заявили, что обеспокоены «возможной дискриминацией миллионов держателей карт», и работают над скорейшим урегулированием инцидента.

Компании,Visa,ИТАР-ТАСС,
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