Visa обвинила Wildberries в завышении комиссий по транзакциям

Международная платежная система Visa попросила банки-эквайры, работающие с онлайн-ретейлером Wildberries, расследовать ситуацию о возможном завышении комиссий при выполнении транзакций, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

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По словам собеседников агентства, Visa прислала письмо во все банки-эквайеры с просьбой расследовать ситуацию с операциями для Wildberries на предмет нарушения правил платежной системы. В компании предупредили, что, если кто-то из банков будет проводить операции с наценкой, это может грозить штрафными санкциями.

Ранее маркетплейс Wildberries сообщил, что покупатели теперь могут экономить на комиссиях, оплачивая товары с помощью российских платежных сервисов — «Мир», Система быстрых платежей (СБП) или SberPay. Тогда как комиссии международных платежных систем достигают 2%.

В Visa посчитали, что ретейлер повысил на 2% стоимость товаров для держателей иностранных карт, и начали расследование. После представитель Wildberries уточнил, что компания не вводила каких-либо дополнительных комиссий, а лишь отдельно указала для пользователей тариф платежных систем.