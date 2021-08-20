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Телеканал "Дождь" признан иностранным агентом

Вероника Полынина
1 час назад

Минюст России включил телеканал «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов, передает РИА «Новости».

Телеканал "Дождь" признан иностранным агентом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также в список СМИ-иноагентов вошел журнал «Важные истории», а шесть журналистов издания признали физлицами-иноагентами.

Как отмечается на сайте Роскомнадзора, СМИ-иноагент – это иностранное средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.

Деятельность СМИ-иноагентов регулируется ст. 25.1 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 2124-1 «О средствах массовой информации».

Сообщения и материалы СМИ-иноагента должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой, чтобы проинформировать аудиторию о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.

Компании,Минюст РФ,Роскомнадзор,РИА Новости,
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