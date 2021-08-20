Телеканал "Дождь" признан иностранным агентом

Также в список СМИ-иноагентов вошел журнал «Важные истории», а шесть журналистов издания признали физлицами-иноагентами.

Как отмечается на сайте Роскомнадзора , СМИ-иноагент – это иностранное средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.

Сообщения и материалы СМИ-иноагента должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой, чтобы проинформировать аудиторию о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.