Телеканал "Дождь" признан иностранным агентом

Минюст России включил телеканал «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов, передает РИА «Новости».
Также в список СМИ-иноагентов вошел журнал «Важные истории», а шесть журналистов издания признали физлицами-иноагентами.
Как отмечается на сайте Роскомнадзора, СМИ-иноагент – это иностранное средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.
Деятельность СМИ-иноагентов регулируется ст. 25.1 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 2124-1 «О средствах массовой информации».
Сообщения и материалы СМИ-иноагента должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой, чтобы проинформировать аудиторию о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.