Рогозин нашел в России конкурентов Илона Маска

Специалисты из Самары в наибольшей степени готовы бросить вызов команде Илона Маска SpaceX . Такое мнение высказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время рабочей поездки на РКЦ "Прогресс" и встречи с главой Самарской области Дмитрием Азаровым , передает пресс-служба регионального правительства.

"Благодаря новым кадрам, которые готовят здесь, в том числе в Самарском университете, мы сейчас имеем конструкторское бюро, поколение молодых ученых, конструкторов, инженеров. Они не останавливаются на достигнутом. Им нужны новые задачи. И если говорить о том, кто из российских космических фирм в наибольшей степени готов бросить вызов команде SpaceX, я считаю, - это Самара", - сообщил Рогозин.

Во время встречи стороны также обсудили перспективы развития РКЦ "Прогресс", подготовку кадров для космической сферы и сотрудничество в рамках работы Научно-образовательного центра "Инженерия будущего". Соглашение о сотрудничестве между правительством Самарской области и ГК "Роскосмос" в рамках НОЦ было подписано на XV Международном авиационно-космическом салоне, отметили в региональном правительстве.

"Все планы, которые мы с вами наметили, в том числе подписывая дополнительное соглашение, будут реализованы. Есть интерес у университетов не только Самарской области, но и вузов других территорий Российской Федерации. Уверен, что они получат подпитку и с точки зрения подготовки кадров, и с точки зрения идей, которые позволят решать абсолютно прикладные задачи", - сообщил Азаров.