McDonald's стал экологичнее

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сообщила, что в 2020 году 99,6 процента бумажных пакетов, пищевой упаковки, салфеток, держателей для стаканов и других предметов для упаковки блюд были произведены из переработанных или экологически чистых материалов. Таким образом сеть ресторанов быстрого питания стала экологичнее, сообщает агентство Reuters.

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters Hannibal Hanschke / Reuters

В 2019 году McDonald's уже добился значительных результатов — доля экологичной упаковки составляла 92 процента. Поскольку у сети более 39 тысяч ресторанов по всему миру, небольшие изменения могут повлиять на другие компании и отрасли.

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Многие сети ресторанов работают над уменьшением вреда окружающей среде от упаковки, в том числе используют больше перерабатываемых или компостируемых материалов и позволяют клиентам повторно использовать чашки или тарелки.

Согласно опросу Adweek-Harris Poll об отношении американцев к одноразовой упаковке фастфуда, 62 процента респондентов будет благосклоннее относятся к бренду, перешедшему на использование перерабатываемой упаковки. 81 процент опрошенных были обеспокоены мусором и загрязнением окружающей среды из-за ресторанов быстрого питания.

Компания McDonald's поставила перед собой более крупную цель — к 2025 году вся потребительская тара должна производиться из возобновляемых, переработанных или экологически чистых материалов. В настоящее время 80 процентов тары сделано из таких источников. Американский ресторан также использует бумажные соломинки и деревянные столовые приборы на многих рынках и изучает возможность использования бумажных крышек и многоразовых стаканчиков.

Ученые предупреждают, что одноразовая упаковка таит потенциальную угрозу для здоровья человека. Так, при разложении полистирола, из которого делают одноразовую посуду, выделяются канцерогенные вещества.