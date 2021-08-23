«Нафтогаз» заявил о готовности продлить контракт с Газпромом

Глава «Нафтогазы Украины» Юрий Витренко заявил о готовности Украины продлить контракт с российским «Газпромом» на транзит газа из России в качестве предохранитеоя от возможной войны с Москвой, пишет РИА Новости.

Фото: Gleb Garanich / Reuters Gleb Garanich / Reuters

По его словам, при транзите газа через Украину и Россия, и Европа от него зависит, поэтому в случае его прерывания из-за военного конфликта европейские политики будут вынуждены действовать, чтобы остановить или не допустить этого.

«Главная угроза, которая возникает из-за "Северного потока 2" — это угроза прекращения транзита газа через Украину, что будет означать значительно выше риск полномасштабной войны, вторжения военного РФ. Поэтому мы рассматриваем вопрос транзита [газа] через Украину и сохранение физических активов транзита как один из предохранителей этого», — заявил Витренко.

При этом глава Нафтогаза отметил, что Киев рассчитывает на бронирование мощностей европейскими компаниями в дополнение к потенциально продленному контракту с Россией.

«Мы настаиваем со своей стороны, что прямо сейчас, этой осенью должны быть бронирования со стороны европейских компаний транзита через Украину на длительную перспективу Потому что просто продление контракта с "Газпромом" не является достаточной гарантией», — пояснил Витренко.

При этом, он отметил, что речь не идет о прекращении текущего контракта на транзит газа из России в Европу, а о том, что и после 2024 года «Газпром» сможет бронировать мощности для транзита газа через Украину.