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Акции «Газпрома» выросли до 300 рублей впервые с 2008 года

News.ruиещё 2
1 час назад

Акции «Газпрома» превысили стоимость в 300 рублей за «бумагу» впервые с 2008 года. Это связано с новостями о скором запуске «Северного потока — 2» и ажиотажным спросом на акции в Европе. Об этом свидетельствуют данные Московской Биржи.

Цена акций "Газпрома" обновила максимум лета 2008 года
Фото:  Zamir Usmanov/Global Look Press Zamir Usmanov/Global Look Press

Стоимость акций «Газпрома» в ходе торгов на Московской Бирже выросла на 1,11% и в моменте достигала 301 рубля за «бумагу». Это максимальный показатель стоимости за одну обыкновенную акцию компании с лета 2008 года. К 10:30 мск акции замедлили рост и торговались на уровне 299,5 рубля за «бумагу» (+0,61%).

Ранее в МИД РФ заявили, что до завершения строительства второй ветки газопровода «Северный поток — 2» осталось буквально несколько недель. «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Также сообщалось, что поставки газа по «Северному потоку — 2» могут начаться уже в октябре. По словам замглавы Фонда энергетической безопасности Алексея Гривача, Европе может потребоваться запуск двух ниток газопровода до конца текущего года.

Компании,Газпром,Московская биржа,МИД,
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