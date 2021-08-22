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В Германии назвали дату завершения укладки труб «Северного потока — 2»

Елена Прошина
1 час назад

Официальные органы ФРГ назвали 12 сентября крайним сроком работ трубоукладочного судна «Фортуна» на строительстве «Северного потока — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

В ФРГ озвучиили дату завершения укладки труб «Севпотока — 2»
Фото: ReutersReuters

Морской трубоукладчик «Фортуна» планирует работать на участке строительства газопровода «Северный поток - 2» протяженностью примерно 13-14 километров в водах Германии вплоть до 12 сентября.

Это следует из распространенного немецким «Управлением по водному сообщению и судоходству» извещения для мореплавателей в этом районе Балтийского моря.

Аналогичное сообщение опубликовала «Служба навигационных уведомлений» Эмдена. В нем указаны такие же координаты участка, на котором будет работать трубоукладчик.

Ранее сообщалось, что «Фортуна» покинула воды Дании и перешла в германскую часть моря в районе Померанского залива.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух «ниток» газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство первой «нитки» завершилось в начале этого лета. Укладка второй приближается к окончанию.

Проект газопровода реализует компания Nord Stream 2 AG. Ее единственный акционер – российский «Газпром». Европейскими партнерами проекта «Северный поток — 2» являются Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Компании,Shell,Газпром,
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