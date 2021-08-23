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"Аэрофлот" временно приостановил полеты в Бангкок

Газета.Ru
45 минут назад

Российская авиакомпания "Аэрофлот" приостановила полеты в столицу Таиланда, Бангкок, до конца октября текущего года. Об этом ТАСС рассказал представитель перевозчика.

"Аэрофлот" приостановил полеты в Бангкок
Фото: Chalinee Thirasupa/ReutersChalinee Thirasupa/Reuters

"До конца летнего расписания [полеты приостановлены]", - заявил представитель авиакомпании. Иные подробности не приводятся.

Ранее российские авиаперевозчики "Аэрофлот" и AirBridgeCargo приняли решение не летать над Афганистаном. В "Аэрофлоте" уточнили, что решение о прекращении полетов над территорией Афганистана касается рейсов в Дели и Бангкок.

Позднее сообщалось, что "Аэрофлот" прекратит рейсы и в Бангкок. По данным источников, перевозчик начал рассылать уведомления о снятии рейсов пассажирам, ранее оформившим билеты на ближайшие два с половиной месяца. Что касается билетов на рейсы в Дели, их покупка на ближайшие и сентябрьские даты на сайте "Аэрофлота" пока возможна.

Компании,Аэрофлот,ИТАР-ТАСС,
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