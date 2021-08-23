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Лавров назвал плюсы «Северного потока-2» для Европы

Lenta.ruиещё 1
27 минут назад

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал плюсы «Северного потока-2» для Европы в беседе с венгерской газетой Magyar Nemzet.

Лавров раскрыл плюсы «Северного потока-2» для Европы
Фото: ТАССТАСС

По его словам, утверждения европейских стран, что газопровод усилит их зависимость от газа из России, необоснованны. Он заявил, что «Северный поток-2» укрепит энергетическую безопасность Европы на десятилетия вперед. «Рассматриваем строительство газопровода "Северный поток-2" как исключительно коммерческий, взаимовыгодный проект», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что с вводом газопровода в эксплуатацию будет обеспечена дополнительная диверсификация маршрутов транзита газа без увеличения его объемов на данный момент. Кроме того, устойчивые поставки газа европейским потребителям можно будет осуществлять по кратчайшему пути, это приведет к снижению «экологического следа» от его транспортировки.

«Именно поэтому заинтересованные в проекте европейские столицы твердо выступают за завершение строительства газопровода», — подчеркнул глава ведомства.

Газопровод «Северный поток-2» достроен на 99 процентов. Трубопровод мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство должно финишировать к концу лета 2021 года.

Компании,Сергей Лавров,
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