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Под китайские репрессии попали десятки компаний

Lenta.ruиещё 2
59 минут назад

Китайские биржи приостановили более сорока первичных публичных размещений акций (IPO) на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах. Десятки компании попали под репрессии со стороны Китая, передает Reuters.

Под китайские репрессии попали десятки компаний
Фото: Aly Song / ReutersAly Song / Reuters

Шэньчжэньская фондовая биржа приостановила 18 августа более 30 IPO, включая планы по продаже акций подразделения по производству микросхем автомобильной компании BYD, согласно биржевым документам. С 19 августа Шанхайская фондовая биржа приостановила еще восемь IPO на предназначенный для китайских технологических компаний разделе биржи STAR.

Компании связывают остановку IPO с расследованием Китайской комиссии по регулированию ценных бумаг (China Securities Regulatory Commission, CSRC) в отношении посредников в сделках. Китай заявил, что ужесточит контроль за бухгалтерскими фирмами в борьбе с финансовыми подлогами, пообещав «нулевую терпимость» к неправомерным действиям.

Ужесточение контроля за IPO происходит на фоне того, что Пекин начинает принимает меры по ужесточению регулирования в различных секторах экономики — от интернета до репетиторства. На прошлой неделе сообщалось, что репрессии затронули производителей спиртных напитков, косметические компании и интернет-аптеки. Акции этих компаний на фондовой бирже упали. Ранее от китайских властей пострадали технологические гиганты Tencent и Alibaba — компании понесли многомиллиардные убытки.

С началом репрессий иностранные инвесторы массово уходят с китайских рынков. Фонд американского инвестора Джорджа Сороса и другие крупные игроки на рынке начали продажу акций. Инвесторы опасаются потерять свои деньги из-за действий китайского правительства и называют присутствие на рынке рискованным.

Компании,Джордж Сорос,Alibaba,Reuters,
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