Под китайские репрессии попали десятки компаний

Китайские биржи приостановили более сорока первичных публичных размещений акций (IPO) на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах. Десятки компании попали под репрессии со стороны Китая, передает Reuters.

Фото: Aly Song / Reuters Aly Song / Reuters

Шэньчжэньская фондовая биржа приостановила 18 августа более 30 IPO, включая планы по продаже акций подразделения по производству микросхем автомобильной компании BYD, согласно биржевым документам. С 19 августа Шанхайская фондовая биржа приостановила еще восемь IPO на предназначенный для китайских технологических компаний разделе биржи STAR.

Компании связывают остановку IPO с расследованием Китайской комиссии по регулированию ценных бумаг (China Securities Regulatory Commission, CSRC) в отношении посредников в сделках. Китай заявил, что ужесточит контроль за бухгалтерскими фирмами в борьбе с финансовыми подлогами, пообещав «нулевую терпимость» к неправомерным действиям.

Ужесточение контроля за IPO происходит на фоне того, что Пекин начинает принимает меры по ужесточению регулирования в различных секторах экономики — от интернета до репетиторства. На прошлой неделе сообщалось, что репрессии затронули производителей спиртных напитков, косметические компании и интернет-аптеки. Акции этих компаний на фондовой бирже упали. Ранее от китайских властей пострадали технологические гиганты Tencent и Alibaba — компании понесли многомиллиардные убытки.