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Volvo остановила завод из-за глобального дефицита

Lenta.ruиещё 1
20 минут назад

Volvo Cars, принадлежащая китайской компании Geely Holding, остановит производство на своем шведском заводе в Торсланде в конце августа из-за нехватки полупроводниковых чипов, передает Reuters.

Volvo остановила завод из-за глобального дефицита
Фото: ReutersReuters

«В связи с текущей ситуацией нехватки материалов, вызванной сочетанием глобального дефицита полупроводников и новых вспышек Covid-19, Volvo Cars решила приостановить производство в Торсланде на неделю с 30 августа по 3 сентября. Планируется, что производство возобновится в воскресенье, 5 сентября», — говорится в заявлении автопроизводителя.

Глобальный дефицит чипов в течение последнего года вызвал серьезные задержки на заводах и заставил нескольких автопромышленников сократить количество выпускаемой продукции. Компания Toyota Motor из-за кризиса полупроводников уменьшила планы по производству машин на 40 процентов.

Кризис не обошел и российский автопром. «АвтоВАЗ» приостановит производство в Тольятти с 23 августа. На фоне кризиса в автомобильной промышленности цены на машины будут расти, уверены эксперты.

The Economist утверждает, что нехватка микросхем приведет к снижению объемов производства на рынке автомобилей, несмотря на восстанавливающийся спрос.

Компании,Toyota Motors,Автоваз,The Economist,Reuters,
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