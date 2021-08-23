SWIFT — это частная компания, которая действует только в интересах бизнеса. Она не станет отключать Россию из-за прихотей США или Евросоюза. Но, даже если это случится, страна останется участником мировой торговли, несмотря на ряд сложностей. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал экономист Алексей Коренев.

«SWIFT отключат, если Россия объявит войну Марсу»

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Коренев напомнил, что SWIFT является частной компанией, не подчиняющейся Конгрессу США. Она также не обязана прислушиваться к чьему-то мнению.

«Кроме того, это ведь не система платежей, как многие думают, а только оповещение об их проведении, благодаря чему подтверждение проходит быстро, — объяснил экономист. — Например, когда вы находитесь за рубежом и расплачиваетесь карточкой российского банка, за счет чего так оперативно происходит транзакция? По системе SWIFT банк, обслуживающий магазин, связывается с банком российским и мгновенно подтверждает платеж. Это занимает буквально пару секунд».

Отключить эту систему, по мнению собеседника «Ленты.ру», практически невозможно, поскольку Россия остается полноценным и весомым участником мировой торговли, а любые попытки помешать ей заключать контракты приведут к серьезным проблемам. Хоть и не глобальным.

«Это закончится тем, что платежи будут идти дольше, что, соответственно, приведет к их подорожаниям. Но это совершенно невыгодно западным корпорациям, которые однозначно пролоббируют сохранение SWIFT в России. Несмотря на то что нас постоянно душат санкциями, геополитическая ситуация все же налаживается: нас перестали обвинять во всех смертных грехах, даже дали достроить «Северный поток-2», так что вряд ли кто-то теперь захочет создавать стране проблемы при оплате контрактов и поставок, — считает Коренев. — Никто не пойдет на политические ужимки, чтобы усложнить жизнь своим же компаниям».

Экономист подчеркнул: для отключения России от SWIFT необходимы крайне веские основания, — действия, которые вызовут возмущение во всем мире. Но страна ведет осторожную политику, поэтому причин для таких действий нет. Кроме того, у нас существует своя аналоговая система оповещений о внутренних платежах.

«От SWIFT нас отключат разве что тогда, когда Россия объявит войну Марсу. Нужны весомые аргументы, но их нет. Плюс ко всему у нас есть аналоговая система, которая работает внутри страны. К сожалению, внешние контракты она не обслуживает. По итогу если нас отключат от внешней системы, банкам и обслуживающим компаниям придется связываться друг с другом напрямую, а это долгий и дорогой процесс. Обычным же людям при заграничных поездках придется использовать только наличные. Ну либо стоять в магазине два дня и ждать подтверждения платежа», — объяснил эксперт.

Коренев заметил, что даже если вдруг Россию отключат, никакого краха экономики не произойдет, но платежи станут менее быстрыми и удобными. Он также добавил, что Запад уже давно перестал пугать страну такими перспективами, этим продолжают заниматься только отечественные политики.

«Наши политики постоянно чем-то пугают, но я бы их не слушал. Запад только один раз обсудил эти тему и сразу же забыл о ней навсегда, поняв, что история бесперспективная. Словом, весь шум и паника идут только из России», — подытожил экономист.

В начале августа отключить Россию от SWIFT предложил профессор Королевского колледжа Лондона бывший старший советник Министерства обороны Великобритании Максимилиан Терхалле. В интервью газете Politico он заявил, что Европе следует уже сейчас предотвращать возможные атаки России. По его мнению, европейские страны могут сдержать РФ от агрессии, если пригрозят ей отключением от международной платежной системы.

Угрозы отключения от системы SWIFT в России пока нет, заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Я думаю, что гипотетическое отключение — мера не рыночная, а сугубо политическая. Пока никто к ней не готов, от этого все только проиграют», — сказал он РИА Новости.

Он добавил, что Россия не преследует целью создать новую альтернативную систему SWIFT как можно скорее. Работа в рамках укрепления финансовой самостоятельности и независимости платежей ведётся давно, однако продолжаться она будет ещё долго, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что Москва не видит особой угрозы в заявлениях западных политиков о возможном отключении страны от международной межбанковской системы SWIFT.

Отключение России от SWIFT равнозначно объявлению войны, поскольку будет означать финансовую изоляцию. Это очень сильно затруднит операции с международными банками и ощутимо ударит по импорту и экспорту товаров и сырья. Об этом «Свободной прессе» заявил специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян.

Как ранее заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, опасность отключения нашей страны от SWIFT пока не просматривается.

«Я думаю, что не рыночная мера, а сугубо политическая. Пока никто к ней не готов», — отметил дипломат.

Как поясняет Сергей Григорян, то, что основными ньюсмейкерами по SWIFT выступает именно МИД, не случайно, поскольку затрагиваются вопросы международного взаимодействия.

«Кому как не МИД сообщать о подобных новостях», — отмечает он.

Эксперт напоминает, что в мировой практике известно лишь два случая отключения от международной системы межбанковских расчетов. Так, в 2012 году от SWIFT была отключена часть иранских банков, а в 2017-м — финансовые организации Северной Кореи.

«Несмотря на то, что в Иране были отключены не все банки, а только половина из них, тем не менее, это ощутимо ударило по экономике страны — ситуация была подобна эффекту разорвавшейся бомбы», — указывает Сергей Григорян.

Вместе с тем, по его мнению, отключение от SWIFT России является, скорее пустой угрозой, нежели реальной перспективой.

«Этот вопрос уже поднимался в 2014 году. Тогда Евросоюз рассматривал вариант отключения России из-за ситуации с Крымом. Тем не менее никуда дальше разговоров эта ситуация не пошла», — указывает он.

Однако, как бы то ни было, прямая угроза послужила тогда толчком к созданию собственной внутрироссийской системы межбанковских переводов — СПСФ.

«СПСФ функционирует на базе информационно-телекоммуникационной системы Банка России и представляет собой альтернативный канал межбанковского взаимодействия для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу финансовых организаций внутри страны. Она может обеспечить как передачу и контроль сообщений в формате SWIFT, так и передачу сообщений в собственных форматах. Российская система пока уступает международной по функциональности, поскольку запрещает зарубежные транзакции, не позволяет отправлять массовые реестры в составе одного сообщения, а также имеет достаточно жесткие требования к безопасности. Но, тем не менее, количество пользователей СПФС постоянно увеличивается. На сегодняшний день число российских участников СПФС превышает количество российских пользователей SWIFT», — отмечает эксперт.

При этом, создание собственной системы, хоть и снизит риски, но убрать их полностью не сможет, поскольку СПФС работает только внутри страны.

«В случае крайних мер, для коммуникации с иностранными партнерами России придется либо искать посредников, которые смогут обрабатывать транзакции в обход запретов, либо договариваться с иностранными партнерами об альтернативных вариантах взаиморасчетов. В любом случае значительно подорожает стоимость банковских операций и резко снизится их объем. А это для нашего государства означает экономический спад», — резюмирует Сергей Григорян.

Банк России планирует включить трансграничные переводы в Систему быстрых платежей. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Это позволит сделать переводы через Систему быстрых платежей за границу такими же доступными и быстрыми, как и внутри России. Также предполагается, что банки могут предоставить по таким операциям дополнительные сервисы.

Согласно проекту указа, трансграничные переводы могут проводиться как во взаимодействии с аналогичными иностранными системами, так и через сотрудничество с отдельными зарубежными банками.