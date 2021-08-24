Экономист: "Северный поток-2" не повлияет на цены на газ в Европе

«Сама новость о том, что „Северный поток — 2“ скоро будет введен в действие, уже привела к снижению цен на газ в Европе. Поскольку естественно, что расширение предложения всегда меняет баланс спроса и предложения в пользу снижения цены. Но я думаю, что эффект это кратковременный, новостной», - заявил он «360».