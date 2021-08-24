Экономист: "Северный поток-2" не повлияет на цены на газ в Европе

Запуск «Северного потока — 2» не будет оказывать влияния на ситуацию на газовом рынке в Европе, считает ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов.
Новость о скором окончании строительства «Северного потока – 2» привела к снижению цен на газ в Европе, однако, по мнению Колганова, это снижение носит кратковременный характер.
«Сама новость о том, что „Северный поток — 2“ скоро будет введен в действие, уже привела к снижению цен на газ в Европе. Поскольку естественно, что расширение предложения всегда меняет баланс спроса и предложения в пользу снижения цены. Но я думаю, что эффект это кратковременный, новостной», - заявил он «360».
Эксперт отметил, что ситуация на рынке зависит от спроса на топливо, а не от того, открылась ли еще одна нитка газопровода.
По его словам, после запуска «Северного потока – 2» спрос продолжит меняться под влиянием сезонных факторов, а также под влиянием роста или спада экономической активности.
Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский объявил, что до окончания строительства газопровода «Северный поток – 2» осталось «буквально несколько недель».