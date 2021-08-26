Пенсионерам рассказали, когда государство перечислит выплаты по 10 тысяч рублей

Десяткам миллионов российских пенсионеров перечислят выплаты по 10 000 рублей в начале сентября. Речь идёт о 30,7 млн гражданах, получающих пенсию на банковскую карту. Ещё 12,7 млн россиян, которым доставляют пенсию на дом, получат госвыплату после 3 сентября.
Ранее стало известно, что в одном из регионов РФ по 10 000 рублей раздадут учителям. О сроках дополнительных выплат пенсионерам рассказал глава Минтруда РФ Антон Котяков на совещании партии «Единая Россия». Об этом сообщило РИА «Новости».
Котяков отметил, что выплату не будут учитывать в общем доходе семьи, то есть она не повлияет на получение других мер социальной поддержки.
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что по 10 000 рублей получат в том числе те, кому положена пенсия по инвалидности. В эту категорию входят и дети-инвалиды, и получатели пенсии по потере кормильца.
Замглавы Минтруда Ольга Баталина добавила, что разовую выплату получат в общей сложности 11,1 млн инвалидов.
22 августа президент Владимир Путин предложил единовременно выплатить всем российским пенсионерам по 10 000 рублей, в том числе военным и работающим. Кроме того, глава государства решил поощрить всех военнослужащих, силовиков и курсантов училищ выплатами по 15 000 рублей.
Глава Минфина Антон Силуанов отметил , что на инициативу президента из бюджета потратят около 500 млрд рублей. Деньги возьмут из доходов, которые бюджет получил в 2021 году, — они оказались выше, чем ожидалось. Министерство оценило дополнительные доходы примерно в 1,6–1,7 трлн рублей. 25 августа «Секрет» писал, что педагогам школ, колледжей и детских садов в Тверской области выплатят по 10 000 рублей, а другим работникам образовательных организаций — по 5000 рублей.