Пенсионерам рассказали, когда государство перечислит выплаты по 10 тысяч рублей

Десяткам миллионов российских пенсионеров перечислят выплаты по 10 000 рублей в начале сентября. Речь идёт о 30,7 млн гражданах, получающих пенсию на банковскую карту. Ещё 12,7 млн россиян, которым доставляют пенсию на дом, получат госвыплату после 3 сентября.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Ранее стало известно, что в одном из регионов РФ по 10 000 рублей раздадут учителям. О сроках дополнительных выплат пенсионерам рассказал глава Минтруда РФ Антон Котяков на совещании партии «Единая Россия». Об этом сообщило РИА «Новости».

Котяков отметил, что выплату не будут учитывать в общем доходе семьи, то есть она не повлияет на получение других мер социальной поддержки.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что по 10 000 рублей получат в том числе те, кому положена пенсия по инвалидности. В эту категорию входят и дети-инвалиды, и получатели пенсии по потере кормильца.

Замглавы Минтруда Ольга Баталина добавила, что разовую выплату получат в общей сложности 11,1 млн инвалидов.

22 августа президент Владимир Путин предложил единовременно выплатить всем российским пенсионерам по 10 000 рублей, в том числе военным и работающим. Кроме того, глава государства решил поощрить всех военнослужащих, силовиков и курсантов училищ выплатами по 15 000 рублей.