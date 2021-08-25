В Киеве в шутку предложили взять в управление "Северный поток-2"

Глава Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон после решения немецкого суда о требованиях к оператору «Северного потока – 2» заявил, что компания предложит свои услуги по управлению газопроводом как реальный независимый от России оператор, добавив позже, что это была шутка.

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Макогон на своей странице в Facebook назвал долгожданным и важным решение германского суда, подтвердившего, что газопровод «Северный поток – 2» не освобожден от правил Евросоюза. В соответствии с этими правилами владельцы трубопроводов должны отличаться от поставщиков газа, чтобы обеспечить честную конкуренцию. Макагон пояснил, что именно на этом настаивает украинская сторона в переговорах по «Северному потоку – 2».

«Мы предложим наши услуги по управлению «Северным потоком – 2» как реальный независимый от России оператор ГТС. Upd. Це шутка», - написал Макогон в комментарии к своему посту в ответ на вопрос о последствиях такого решения.