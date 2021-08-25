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В Киеве в шутку предложили взять в управление "Северный поток-2"

Елена Прошина
31 минуту назад

Глава Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон после решения немецкого суда о требованиях к оператору «Северного потока – 2» заявил, что компания предложит свои услуги по управлению газопроводом как реальный независимый от России оператор, добавив позже, что это была шутка.

В Киеве в шутку предложили взять в управление "Северный поток-2"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Макогон на своей странице в Facebook назвал долгожданным и важным решение германского суда, подтвердившего, что газопровод «Северный поток – 2» не освобожден от правил Евросоюза. В соответствии с этими правилами владельцы трубопроводов должны отличаться от поставщиков газа, чтобы обеспечить честную конкуренцию. Макагон пояснил, что именно на этом настаивает украинская сторона в переговорах по «Северному потоку – 2».

«Мы предложим наши услуги по управлению «Северным потоком – 2» как реальный независимый от России оператор ГТС. Upd. Це шутка», - написал Макогон в комментарии к своему посту в ответ на вопрос о последствиях такого решения.

Как сообщает ТАСС, в среду суд Дюссельдорфа отклонил жалобу Nord Stream AG и не стал выводить газопровод "Северный поток - 2" из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС. В частности, речь идет о нормах, которые предполагают разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. Согласно документу, добывающая компания не может одновременно владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ.

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